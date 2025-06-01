Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Szymon Brud — Кржиштоф Капик . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени .

Превью матча Szymon Brud — Кржиштоф Капик

Команда Szymon Brud в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Кржиштоф Капик, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Кржиштоф Капик, в том матче победу одержали гостьи.