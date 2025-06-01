Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Кржиштоф Капик — Szymon Brud . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени .

Превью матча Кржиштоф Капик — Szymon Brud

Команда Кржиштоф Капик в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Szymon Brud, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Кржиштоф Капик, в том матче победу одержали гостьи.