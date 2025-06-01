01.06.2025
Смотреть онлайн Гренада - Ангилья 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Международный матч: Гренада — Ангилья . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
5'
Гренада - Угловой
17'
Гренада - 1-ый Гол
22'
Гренада - Угловой
22'
Гренада - Угловой
28'
Ангилья - Угловой
29'
Гренада - Угловой
34'
Ангилья - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
48'
Гренада - Угловой
50'
Гренада - Угловой
51'
Гренада - Угловой
53'
Гренада - 2-ой Гол
77'
Гренада - Угловой
90+5'
Гренада - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1
Превью матча Гренада — Ангилья
Статистика матча
Комментарии к матчу