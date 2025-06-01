Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Гренада - Ангилья 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйМеждународный матч: ГренадаАнгилья . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Международный матч
Гренада
17'
53'
Завершен
2 : 0
01 июня 2025
Ангилья
Смотреть онлайн
Гренада icon
17'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
Гренада icon
53'
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Гренада - Угловой
17'
Гренада - 1-ый Гол
22'
Угловой
Гренада - Угловой
22'
Угловой
Гренада - Угловой
28'
Угловой
Ангилья - Угловой
29'
Угловой
Гренада - Угловой
34'
Угловой
Ангилья - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
48'
Угловой
Гренада - Угловой
50'
Угловой
Гренада - Угловой
51'
Угловой
Гренада - Угловой
53'
Гренада - 2-ой Гол
77'
Угловой
Гренада - Угловой
90+5'
Угловой
Гренада - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1

Превью матча Гренада — Ангилья

Статистика матча

Владение мячом
Гренада Гренада
50%
Ангилья Ангилья
50%
Атаки
120
77
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
8
1
Удары в створ ворот
7
2
Комментарии к матчу
