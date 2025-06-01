Смотреть онлайн Vaclav Hruska Sr - Tomas Regner 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Vaclav Hruska Sr — Tomas Regner . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Превью матча Vaclav Hruska Sr — Tomas Regner
Команда Vaclav Hruska Sr в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Tomas Regner, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Tomas Regner, в том матче победу одержали хозяева.