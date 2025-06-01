01.06.2025
Смотреть онлайн Южная Футбольная Академия - Женщины - One Knoxville SC Women 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Южная Футбольная Академия - Женщины — One Knoxville SC Women . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Marathon Soccer Park.
МСК, Стадион: Marathon Soccer Park
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Южная Футбольная Академия - Женщины
Завершен
3 : 1
01 июня 2025
Текстовая трансляция
8'
Южная Футбольная Академия - Женщины - 1-ый Гол
24'
One Knoxville SC Women - Угловой
37'
One Knoxville SC Women - Угловой
40'
Южная Футбольная Академия - Женщины - 2-ой Гол
45'
One Knoxville SC Women - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
50'
Южная Футбольная Академия - Женщины - 3-ий Гол
57'
One Knoxville SC Women - Угловой
69'
One Knoxville SC Women - 4-ый Гол
90+1'
Южная Футбольная Академия - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1
История последних встреч
Южная Футбольная Академия - Женщины
One Knoxville SC Women
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
15.06.2025
One Knoxville SC Women
1:2
Южная Футбольная Академия - Женщины
Статистика матча
Атаки
76
92
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
10
5
Комментарии к матчу