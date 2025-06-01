Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.06.2025

Смотреть онлайн Южная Футбольная Академия - Женщины - One Knoxville SC Women 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Южная Футбольная Академия - ЖенщиныOne Knoxville SC Women . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Marathon Soccer Park.

МСК, Стадион: Marathon Soccer Park
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Южная Футбольная Академия - Женщины
8'
40'
50'
Завершен
3 : 1
01 июня 2025
One Knoxville SC Women
69'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Южная Футбольная Академия - Женщины icon
8'
Южная Футбольная Академия - Женщины icon
40'
Счет после первого тайма 2:0
Южная Футбольная Академия - Женщины icon
50'
One Knoxville SC Women icon
69'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
8'
Южная Футбольная Академия - Женщины - 1-ый Гол
24'
Угловой
One Knoxville SC Women - Угловой
37'
Угловой
One Knoxville SC Women - Угловой
40'
Южная Футбольная Академия - Женщины - 2-ой Гол
45'
Угловой
One Knoxville SC Women - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
50'
Южная Футбольная Академия - Женщины - 3-ий Гол
57'
Угловой
One Knoxville SC Women - Угловой
69'
One Knoxville SC Women - 4-ый Гол
90+1'
Угловой
Южная Футбольная Академия - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Южная Футбольная Академия - Женщины — One Knoxville SC Women

История последних встреч

Южная Футбольная Академия - Женщины
Южная Футбольная Академия - Женщины
One Knoxville SC Women
Южная Футбольная Академия - Женщины
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
15.06.2025
One Knoxville SC Women
One Knoxville SC Women
1:2
Южная Футбольная Академия - Женщины
Южная Футбольная Академия - Женщины
Обзор

Статистика матча

Атаки
76
92
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
10
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Хирона Хирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
30 Ноября
23:00
Челси Челси
Арсенал Арсенал
30 Ноября
19:30
Пиза Пиза
Интер Милан Интер Милан
30 Ноября
17:00
Адмирал Адмирал
Динамо Минск Динамо Минск
30 Ноября
10:00
Лион Лион
Нант Нант
30 Ноября
22:45
Амур Амур
ХК Сочи ХК Сочи
30 Ноября
10:00
Рома Рома
Наполи Наполи
30 Ноября
22:45
Вест Хэм Вест Хэм
Ливерпуль Ливерпуль
30 Ноября
17:05
Аталанта Аталанта
Фиорентина Фиорентина
30 Ноября
20:00
Севилья Севилья
Реал Бетис Реал Бетис
30 Ноября
18:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA