31.05.2025
Смотреть онлайн Малаита Кингз - Ghupo FC 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Соломоновы острова — Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига: Малаита Кингз — Ghupo FC . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:12 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Соломоновых Островов по футболу. С-Лига
Малаита Кингз
22'
24'
71'
73'
80'
82'
Завершен
6 : 0
31 мая 2025
Малаита Кингз
22'
Малаита Кингз
24'
Счет после первого тайма 2:0
Малаита Кингз
71'
Малаита Кингз
73'
Малаита Кингз
80'
Малаита Кингз
82'
Матч закончился со счётом 6:0
Текстовая трансляция
12'
Малаита Кингз - Угловой
18'
Малаита Кингз - Угловой
22'
Малаита Кингз - 1-ый Гол
24'
Малаита Кингз - 2-ой Гол
37'
Малаита Кингз - Угловой
43'
Малаита Кингз - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
58'
Малаита Кингз - Угловой
71'
Малаита Кингз - 3-ий Гол
73'
Малаита Кингз - 4-ый Гол
80'
Малаита Кингз - 5-ый Гол
82'
Малаита Кингз - 6-ый Гол
85'
Малаита Кингз - Угловой
90+1'
Малаита Кингз - Угловой
90+2'
Малаита Кингз - Угловой
Матч закончился со счётом 6:0
Превью матча Малаита Кингз — Ghupo FC
Статистика матча
Атаки
109
75
Угловые
8
0
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
13
4
Комментарии к матчу