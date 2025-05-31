Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Cashmere Technical Women - Coastal Spirit Women 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияКубок Новой Зеландии по футболу. Женщины: Cashmere Technical WomenCoastal Spirit Women . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Кубок Новой Зеландии по футболу. Женщины
Cashmere Technical Women
14'
44'
82'
Завершен
3 : 2
31 мая 2025
Coastal Spirit Women
27'
41'
Смотреть онлайн
Cashmere Technical Women icon
14'
Coastal Spirit Women icon
27'
Coastal Spirit Women icon
41'
Cashmere Technical Women icon
44'
Счет после первого тайма 2:2
Cashmere Technical Women icon
82'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
14'
Cashmere Technical Women - 1-ый Гол
24'
Угловой
Coastal Spirit Women - Угловой
27'
Coastal Spirit Women - 2-ой Гол
41'
Coastal Spirit Women - 3-ий Гол
44'
Cashmere Technical Women - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
54'
Угловой
Cashmere Technical Women - Угловой
68'
Угловой
Coastal Spirit Women - Угловой
75'
Угловой
Coastal Spirit Women - Угловой
82'
Cashmere Technical Women - 5-ый Гол
86'
Угловой
Coastal Spirit Women - Угловой
90'
Угловой
Cashmere Technical Women - Угловой
90'
Угловой
Cashmere Technical Women - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Cashmere Technical Women — Coastal Spirit Women

Статистика матча

Атаки
101,101,0
90,90,0
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
1,1,0
4,4,0
Удары в створ ворот
7,7,0
5,5,0
Комментарии к матчу
