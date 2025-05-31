31.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Кубок Новой Зеландии по футболу. Женщины: Cashmere Technical Women — Coastal Spirit Women . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Новой Зеландии по футболу. Женщины
Cashmere Technical Women
14'
44'
82'
Завершен
3 : 2
31 мая 2025
Coastal Spirit Women
27'
41'
Счет после первого тайма 2:2
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
14'
Cashmere Technical Women - 1-ый Гол
24'
Coastal Spirit Women - Угловой
27'
Coastal Spirit Women - 2-ой Гол
41'
Coastal Spirit Women - 3-ий Гол
44'
Cashmere Technical Women - 4-ый Гол
54'
Cashmere Technical Women - Угловой
68'
Coastal Spirit Women - Угловой
75'
Coastal Spirit Women - Угловой
82'
Cashmere Technical Women - 5-ый Гол
86'
Coastal Spirit Women - Угловой
90'
Cashmere Technical Women - Угловой
90'
Cashmere Technical Women - Угловой
Статистика матча
Атаки
101,101,0
90,90,0
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
1,1,0
4,4,0
Удары в створ ворот
7,7,0
5,5,0
