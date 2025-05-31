31.05.2025
Смотреть онлайн Palmerston North Marist FC Women - Wellington Phoenix Women Reserves 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Кубок Новой Зеландии по футболу. Женщины: Palmerston North Marist FC Women — Wellington Phoenix Women Reserves . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
Кубок Новой Зеландии по футболу. Женщины
Завершен
1 : 8
31 мая 2025
Wellington Phoenix Women Reserves
12'
12'
28'
32'
36'
56'
72'
83'
Счет после первого тайма 1:5
Матч закончился со счётом 1:8
Текстовая трансляция
3'
Wellington Phoenix Women Reserves - Угловой
5'
Wellington Phoenix Women Reserves - Угловой
7'
Palmerston North Marist FC Women - 1-ый Гол
12'
Wellington Phoenix Women Reserves - 2-ой Гол
12'
Wellington Phoenix Women Reserves - 3-ий Гол
20'
Wellington Phoenix Women Reserves - Угловой
28'
Wellington Phoenix Women Reserves - 4-ый Гол
32'
Wellington Phoenix Women Reserves - 5-ый Гол
36'
Wellington Phoenix Women Reserves - 6-ый Гол
43'
Wellington Phoenix Women Reserves - Угловой
50'
Wellington Phoenix Women Reserves - Угловой
56'
Wellington Phoenix Women Reserves - Угловой
56'
Wellington Phoenix Women Reserves - 7-ый Гол
72'
Wellington Phoenix Women Reserves - 8-ый Гол
83'
Wellington Phoenix Women Reserves - 9-ый Гол
Статистика матча
Атаки
49,49,0
54,54,0
Угловые
0
6
Удары мимо ворот
1,1,0
5,5,0
Удары в створ ворот
2,2,0
14,14,0
