Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Palmerston North Marist FC Women - Wellington Phoenix Women Reserves 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияКубок Новой Зеландии по футболу. Женщины: Palmerston North Marist FC WomenWellington Phoenix Women Reserves . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
Кубок Новой Зеландии по футболу. Женщины
Palmerston North Marist FC Women
7'
Завершен
1 : 8
31 мая 2025
Wellington Phoenix Women Reserves
12'
12'
28'
32'
36'
56'
72'
83'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Palmerston North Marist FC Women icon
7'
Wellington Phoenix Women Reserves icon
12'
Wellington Phoenix Women Reserves icon
12'
Wellington Phoenix Women Reserves icon
28'
Wellington Phoenix Women Reserves icon
32'
Wellington Phoenix Women Reserves icon
36'
Счет после первого тайма 1:5
Wellington Phoenix Women Reserves icon
56'
Wellington Phoenix Women Reserves icon
72'
Wellington Phoenix Women Reserves icon
83'
Матч закончился со счётом 1:8
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Wellington Phoenix Women Reserves - Угловой
5'
Угловой
Wellington Phoenix Women Reserves - Угловой
7'
Palmerston North Marist FC Women - 1-ый Гол
12'
Wellington Phoenix Women Reserves - 2-ой Гол
12'
Wellington Phoenix Women Reserves - 3-ий Гол
20'
Угловой
Wellington Phoenix Women Reserves - Угловой
28'
Wellington Phoenix Women Reserves - 4-ый Гол
32'
Wellington Phoenix Women Reserves - 5-ый Гол
36'
Wellington Phoenix Women Reserves - 6-ый Гол
43'
Угловой
Wellington Phoenix Women Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 1:5
50'
Угловой
Wellington Phoenix Women Reserves - Угловой
56'
Угловой
Wellington Phoenix Women Reserves - Угловой
56'
Wellington Phoenix Women Reserves - 7-ый Гол
72'
Wellington Phoenix Women Reserves - 8-ый Гол
83'
Wellington Phoenix Women Reserves - 9-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:8

Превью матча Palmerston North Marist FC Women — Wellington Phoenix Women Reserves

Статистика матча

Атаки
49,49,0
54,54,0
Угловые
0
6
Удары мимо ворот
1,1,0
5,5,0
Удары в створ ворот
2,2,0
14,14,0
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
AK Барс AK Барс
СКА СКА
28 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Локомотив Локомотив
28 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
28 Ноября
19:30
Хетафе Хетафе
Эльче Эльче
28 Ноября
23:00
Комо Комо
Сассуоло Сассуоло
28 Ноября
22:45
Таппара Таппара
Ильвес Ильвес
28 Ноября
20:30
Мец Мец
Ренн Ренн
28 Ноября
22:45
Эссят Эссят
КалПа КалПа
28 Ноября
19:30
Лукко Лукко
Юкурит Юкурит
28 Ноября
19:30
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Team Yandex Team Yandex
28 Ноября
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA