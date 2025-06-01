01.06.2025
Смотреть онлайн MetaSport FC Women - Utah Avalanche Women 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: MetaSport FC Women — Utah Avalanche Women . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Завершен
1 : 2
01 июня 2025
Utah Avalanche Women
10'
76'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
4'
Utah Avalanche Women - Угловой
10'
Utah Avalanche Women - 1-ый Гол
17'
Utah Avalanche Women - Угловой
45+1'
MetaSport FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
49'
MetaSport FC Women - 2-ой Гол
51'
MetaSport FC Women - Угловой
55'
MetaSport FC Women - Угловой
58'
MetaSport FC Women - Угловой
65'
MetaSport FC Women - Угловой
72'
Utah Avalanche Women - Угловой
72'
Utah Avalanche Women - Угловой
76'
Utah Avalanche Women - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча MetaSport FC Women — Utah Avalanche Women
История последних встреч
MetaSport FC Women
Utah Avalanche Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.06.2025
Utah Avalanche Women
1:0
MetaSport FC Women
Статистика матча
Атаки
91
107
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
3
5
