01.06.2025

Смотреть онлайн MetaSport FC Women - Utah Avalanche Women 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: MetaSport FC WomenUtah Avalanche Women . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
MetaSport FC Women
49'
Завершен
1 : 2
01 июня 2025
Utah Avalanche Women
10'
76'
Utah Avalanche Women icon
10'
Счет после первого тайма 0:1
MetaSport FC Women icon
49'
Utah Avalanche Women icon
76'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
10'
Utah Avalanche Women - 1-ый Гол
17'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
45+1'
Угловой
MetaSport FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
49'
MetaSport FC Women - 2-ой Гол
51'
Угловой
MetaSport FC Women - Угловой
55'
Угловой
MetaSport FC Women - Угловой
58'
Угловой
MetaSport FC Women - Угловой
65'
Угловой
MetaSport FC Women - Угловой
72'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
72'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
76'
Utah Avalanche Women - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча MetaSport FC Women — Utah Avalanche Women

История последних встреч

MetaSport FC Women
MetaSport FC Women
Utah Avalanche Women
MetaSport FC Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.06.2025
Utah Avalanche Women
Utah Avalanche Women
1:0
MetaSport FC Women
MetaSport FC Women
Обзор

Статистика матча

Атаки
91
107
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу
