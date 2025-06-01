01.06.2025
Смотреть онлайн Milwaukee Torrent - Green Bay Glory 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Milwaukee Torrent — Green Bay Glory . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Milwaukee Torrent
13'
65'
76'
90+2'
Завершен
4 : 1
01 июня 2025
Green Bay Glory
64'
Текстовая трансляция
5'
Milwaukee Torrent - Угловой
10'
Milwaukee Torrent - Угловой
13'
Milwaukee Torrent - 1-ый Гол
17'
Milwaukee Torrent - Угловой
23'
Milwaukee Torrent - Угловой
26'
Green Bay Glory - Угловой
30'
Green Bay Glory - Угловой
49'
Milwaukee Torrent - Угловой
51'
Milwaukee Torrent - Угловой
55'
Milwaukee Torrent - Угловой
61'
Milwaukee Torrent - Угловой
64'
Green Bay Glory - 2-ой Гол
65'
Milwaukee Torrent - 3-ий Гол
75'
Milwaukee Torrent - Угловой
76'
Milwaukee Torrent - 4-ый Гол
90+2'
Milwaukee Torrent - 5-ый Гол
Превью матча Milwaukee Torrent — Green Bay Glory
Статистика матча
Атаки
86
60
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
13
4
