Смотреть онлайн Milwaukee Torrent - Green Bay Glory 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Milwaukee Torrent — Green Bay Glory . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .