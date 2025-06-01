Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн СЛХ Сент-Полс Юнайтед - Ст Петерс Бастер 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сент-Китс и НевисЧемпионат Сент-Китс и Невис по футболу: СЛХ Сент-Полс ЮнайтедСт Петерс Бастер . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Сент-Китс и Невис по футболу
СЛХ Сент-Полс Юнайтед
3'
79'
Завершен
2 : 0
01 июня 2025
Ст Петерс Бастер
СЛХ Сент-Полс Юнайтед icon
3'
Счет после первого тайма 1:0
СЛХ Сент-Полс Юнайтед icon
79'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
СЛХ Сент-Полс Юнайтед - Угловой
3'
СЛХ Сент-Полс Юнайтед - 1-ый Гол
12'
Угловой
Ст Петерс Бастер - Угловой
16'
Угловой
Ст Петерс Бастер - Угловой
29'
Угловой
Ст Петерс Бастер - Угловой
32'
Угловой
СЛХ Сент-Полс Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
57'
Угловой
Ст Петерс Бастер - Угловой
78'
Угловой
СЛХ Сент-Полс Юнайтед - Угловой
79'
СЛХ Сент-Полс Юнайтед - 2-ой Гол
85'
Угловой
СЛХ Сент-Полс Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча СЛХ Сент-Полс Юнайтед — Ст Петерс Бастер

Статистика матча

Атаки
90
76
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу
