01.06.2025
МСК
Suriname Major League
FC Inter Wanica
26'
Завершен
1 : 0
01 июня 2025
Текстовая трансляция
17'
Transvaal - Угловой
25'
FC Inter Wanica - Угловой
26'
FC Inter Wanica - 1-ый Гол
29'
Transvaal - Угловой
37'
Transvaal - Угловой
45'
Transvaal - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Transvaal - Угловой
56'
Transvaal - Угловой
61'
FC Inter Wanica - Угловой
71'
Transvaal - Угловой
76'
Transvaal - Угловой
77'
Transvaal - Угловой
79'
Transvaal - Угловой
86'
Transvaal - Угловой
89'
Transvaal - Угловой
90+1'
Transvaal - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Статистика матча
Атаки
67
86
Угловые
2
13
Удары мимо ворот
5
12
Удары в створ ворот
4
10
