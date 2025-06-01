01.06.2025
Смотреть онлайн Sandy Point - РАМС Вилладж Суперстарс 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сент-Китс и Невис — Чемпионат Сент-Китс и Невис по футболу: Sandy Point — РАМС Вилладж Суперстарс . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Сент-Китс и Невис по футболу
Sandy Point
26'
67'
Завершен
2 : 4
01 июня 2025
РАМС Вилладж Суперстарс
29'
47'
56'
60'
Sandy Point
26'
Счет после первого тайма 1:1
Sandy Point
67'
Матч закончился со счётом 2:4
Текстовая трансляция
11'
РАМС Вилладж Суперстарс - Угловой
18'
Sandy Point - Угловой
21'
РАМС Вилладж Суперстарс - Угловой
25'
Sandy Point - Угловой
26'
Sandy Point - 1-ый Гол
29'
РАМС Вилладж Суперстарс - 2-ой Гол
33'
РАМС Вилладж Суперстарс - Угловой
45'
Sandy Point - Угловой
45+2'
Sandy Point - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
47'
РАМС Вилладж Суперстарс - 3-ий Гол
49'
РАМС Вилладж Суперстарс - Угловой
49'
РАМС Вилладж Суперстарс - Угловой
50'
РАМС Вилладж Суперстарс - Угловой
56'
РАМС Вилладж Суперстарс - 4-ый Гол
60'
РАМС Вилладж Суперстарс - 5-ый Гол
67'
Sandy Point - 6-ый Гол
78'
Sandy Point - Угловой
90'
Sandy Point - Угловой
Матч закончился со счётом 2:4
Статистика матча
Атаки
0
0
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
4
