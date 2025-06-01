01.06.2025
Смотреть онлайн Мантаб Юнайтед - Бат Юнайтед 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сент-Китс и Невис — Чемпионат Сент-Китс и Невис по футболу: Мантаб Юнайтед — Бат Юнайтед . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Сент-Китс и Невис по футболу
Мантаб Юнайтед
17'
26'
Завершен
2 : 2
01 июня 2025
Бат Юнайтед
45+2'
75'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
5'
Бат Юнайтед - Угловой
16'
Мантаб Юнайтед - Угловой
17'
Мантаб Юнайтед - 1-ый Гол
26'
Мантаб Юнайтед - 2-ой Гол
30'
Мантаб Юнайтед - Угловой
31'
Мантаб Юнайтед - Угловой
35'
Бат Юнайтед - Угловой
37'
Мантаб Юнайтед - Угловой
38'
Мантаб Юнайтед - Угловой
45+2'
Бат Юнайтед - 3-ий Гол
72'
Бат Юнайтед - Угловой
75'
Бат Юнайтед - 4-ый Гол
83'
Бат Юнайтед - Угловой
85'
Мантаб Юнайтед - Угловой
Превью матча Мантаб Юнайтед — Бат Юнайтед
Статистика матча
Угловые
6
4
Комментарии к матчу