01.06.2025

Смотреть онлайн Ла Оркетта Рейнджерс - Централ 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Trinidad & Tobago Premier League: Ла Оркетта РейнджерсЦентрал, 22 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hasely Crawford Stadium.

МСК, 22 тур, Стадион: Hasely Crawford Stadium
Trinidad & Tobago Premier League
Ла Оркетта Рейнджерс
29'
33'
87'
Завершен
3 : 7
01 июня 2025
Централ
1'
16'
50'
52'
57'
70'
81'
Смотреть онлайн
Централ icon
1'
Централ icon
16'
Ла Оркетта Рейнджерс FC icon
29'
Ла Оркетта Рейнджерс FC icon
33'
Счет после первого тайма 2:2
Централ icon
50'
Централ icon
52'
Централ icon
57'
Централ icon
70'
Централ icon
81'
Ла Оркетта Рейнджерс FC icon
87'
Матч закончился со счётом 3:7
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Централ - Угловой
1'
Централ - 1-ый Гол
16'
Централ - 2-ой Гол
29'
Ла Оркетта Рейнджерс FC - 3-ий Гол
32'
Угловой
Централ - Угловой
33'
Ла Оркетта Рейнджерс FC - 4-ый Гол
39'
Угловой
Централ - Угловой
42'
Угловой
Централ - Угловой
45+3'
Угловой
Ла Оркетта Рейнджерс FC - Угловой
Счет после первого тайма 2:2
49'
Угловой
Централ - Угловой
50'
Централ - 5-ый Гол
52'
Централ - 6-ый Гол
56'
Угловой
Централ - Угловой
57'
Централ - 7-ый Гол
61'
Угловой
Ла Оркетта Рейнджерс FC - Угловой
69'
Угловой
Централ - Угловой
70'
Централ - 8-ый Гол
77'
Угловой
Централ - Угловой
81'
Централ - 9-ый Гол
87'
Ла Оркетта Рейнджерс FC - 10-ый Гол
90'
Угловой
Централ - Угловой
Матч закончился со счётом 3:7

Превью матча Ла Оркетта Рейнджерс — Централ

Статистика матча

Атаки
66
89
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
7
21
Удары в створ ворот
4
17
Комментарии к матчу
