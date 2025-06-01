01.06.2025
Смотреть онлайн Ла Оркетта Рейнджерс - Централ 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Trinidad & Tobago Premier League: Ла Оркетта Рейнджерс — Централ, 22 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hasely Crawford Stadium.
МСК, 22 тур, Стадион: Hasely Crawford Stadium
Trinidad & Tobago Premier League
Ла Оркетта Рейнджерс
29'
33'
87'
Завершен
3 : 7
01 июня 2025
Централ
1'
16'
50'
52'
57'
70'
81'
Текстовая трансляция
1'
Централ - Угловой
1'
Централ - 1-ый Гол
16'
Централ - 2-ой Гол
29'
Ла Оркетта Рейнджерс FC - 3-ий Гол
32'
Централ - Угловой
33'
Ла Оркетта Рейнджерс FC - 4-ый Гол
39'
Централ - Угловой
42'
Централ - Угловой
45+3'
Ла Оркетта Рейнджерс FC - Угловой
49'
Централ - Угловой
50'
Централ - 5-ый Гол
52'
Централ - 6-ый Гол
56'
Централ - Угловой
57'
Централ - 7-ый Гол
61'
Ла Оркетта Рейнджерс FC - Угловой
69'
Централ - Угловой
70'
Централ - 8-ый Гол
77'
Централ - Угловой
81'
Централ - 9-ый Гол
87'
Ла Оркетта Рейнджерс FC - 10-ый Гол
90'
Централ - Угловой
Превью матча Ла Оркетта Рейнджерс — Централ
Статистика матча
Атаки
66
89
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
7
21
Удары в створ ворот
4
17
Комментарии к матчу