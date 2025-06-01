Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Radim Urbaniec — Patrik Jokiel . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Radim Urbaniec — Patrik Jokiel

Команда Radim Urbaniec в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Patrik Jokiel, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Patrik Jokiel, в том матче сыграли вничью.