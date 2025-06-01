Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Radim Urbaniec - Patrik Jokiel 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Radim UrbaniecPatrik Jokiel . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Чехия - Лига Про
Radim Urbaniec
Завершен
3 : 0
01 июня 2025
Patrik Jokiel
Смотреть онлайн
Превью матча Radim Urbaniec — Patrik Jokiel

Команда Radim Urbaniec в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Patrik Jokiel, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Patrik Jokiel, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Radim Urbaniec
Radim Urbaniec
Patrik Jokiel
Radim Urbaniec
1 победа
0 побед
50%
0%
01.06.2025
Patrik Jokiel
Patrik Jokiel
-:-
Radim Urbaniec
Radim Urbaniec
Обзор
30.05.2025
Radim Urbaniec
Radim Urbaniec
3:0
Patrik Jokiel
Patrik Jokiel
Обзор
Комментарии к матчу
