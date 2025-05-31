Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Assermurb U20 - Nauas U20 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Лига U20: Assermurb U20Nauas U20 . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия - Лига U20
Assermurb U20
37'
45+3'
79'
Завершен
3 : 2
31 мая 2025
Nauas U20
5'
50'
Смотреть онлайн
Nauas U20 icon
5'
Assermurb U20 icon
37'
Assermurb U20 icon
45+3'
Счет после первого тайма 2:1
Nauas U20 icon
50'
Assermurb U20 icon
79'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Nauas U20 - Угловой
5'
Угловой
Nauas U20 - Угловой
5'
Nauas U20 - 1-ый Гол
7'
Угловой
Assermurb U20 - Угловой
12'
Угловой
Nauas U20 - Угловой
17'
Угловой
Assermurb U20 - Угловой
17'
Угловой
Assermurb U20 - Угловой
18'
Угловой
Assermurb U20 - Угловой
26'
Угловой
Assermurb U20 - Угловой
37'
Assermurb U20 - 2-ой Гол
45+3'
Assermurb U20 - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
50'
Nauas U20 - 4-ый Гол
53'
Угловой
Assermurb U20 - Угловой
63'
Угловой
Assermurb U20 - Угловой
75'
Угловой
Nauas U20 - Угловой
77'
Угловой
Nauas U20 - Угловой
79'
Assermurb U20 - 5-ый Гол
85'
Угловой
Nauas U20 - Угловой
85'
Угловой
Nauas U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Assermurb U20 — Nauas U20

Статистика матча

Атаки
74
91
Угловые
7
7
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
10
6
