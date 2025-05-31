Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Аппер Хатт Сити - Вестерн Сабербс 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияНовая зеландия. Кубок Чатэм: Аппер Хатт СитиВестерн Сабербс . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Аппер Хатт Сити
90+1'
Завершен
1 : 1
31 мая 2025
Вестерн Сабербс
4'
Вестерн Сабербс icon
4'
Счет после первого тайма 0:1
Аппер Хатт Сити icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
4'
Вестерн Сабербс - 1-ый Гол
7'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
11'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
12'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
14'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
14'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
19'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
20'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
27'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
29'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
34'
Угловой
Аппер Хатт Сити - Угловой
34'
Угловой
Аппер Хатт Сити - Угловой
35'
Угловой
Аппер Хатт Сити - Угловой
35'
Угловой
Аппер Хатт Сити - Угловой
36'
Угловой
Аппер Хатт Сити - Угловой
59'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
65'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
71'
Угловой
Аппер Хатт Сити - Угловой
80'
Угловой
Аппер Хатт Сити - Угловой
81'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
87'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
88'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
90+1'
Аппер Хатт Сити - 2-ой Гол
90+3'
Угловой
Аппер Хатт Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
96'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
110'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
110'
Вестерн Сабербс - 1-ый Гол
113'
Угловой
Аппер Хатт Сити - Угловой
120'
Угловой
Аппер Хатт Сити - Угловой
Счет после дополнительного времени 1:2

Превью матча Аппер Хатт Сити — Вестерн Сабербс

История последних встреч

Аппер Хатт Сити
Аппер Хатт Сити
Вестерн Сабербс
Аппер Хатт Сити
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.08.2025
Аппер Хатт Сити
Аппер Хатт Сити
0:3
Вестерн Сабербс
Вестерн Сабербс
Обзор

Статистика матча

Атаки
131,109,22
128,94,34
Угловые
11
16
Удары мимо ворот
8,5,3
14,10,4
Удары в створ ворот
4,3,1
11,9,2
