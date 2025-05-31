31.05.2025
Смотреть онлайн Аппер Хатт Сити - Вестерн Сабербс 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Новая зеландия. Кубок Чатэм: Аппер Хатт Сити — Вестерн Сабербс . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Аппер Хатт Сити
90+1'
Завершен
1 : 1
31 мая 2025
Счет после первого тайма 0:1
Аппер Хатт Сити
90+1'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
4'
Вестерн Сабербс - 1-ый Гол
7'
Вестерн Сабербс - Угловой
11'
Вестерн Сабербс - Угловой
12'
Вестерн Сабербс - Угловой
14'
Вестерн Сабербс - Угловой
14'
Вестерн Сабербс - Угловой
19'
Вестерн Сабербс - Угловой
20'
Вестерн Сабербс - Угловой
27'
Вестерн Сабербс - Угловой
29'
Вестерн Сабербс - Угловой
34'
Аппер Хатт Сити - Угловой
34'
Аппер Хатт Сити - Угловой
35'
Аппер Хатт Сити - Угловой
35'
Аппер Хатт Сити - Угловой
36'
Аппер Хатт Сити - Угловой
59'
Вестерн Сабербс - Угловой
65'
Вестерн Сабербс - Угловой
71'
Аппер Хатт Сити - Угловой
80'
Аппер Хатт Сити - Угловой
81'
Вестерн Сабербс - Угловой
87'
Вестерн Сабербс - Угловой
88'
Вестерн Сабербс - Угловой
90+1'
Аппер Хатт Сити - 2-ой Гол
90+3'
Аппер Хатт Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
96'
Вестерн Сабербс - Угловой
110'
Вестерн Сабербс - Угловой
110'
Вестерн Сабербс - 1-ый Гол
113'
Аппер Хатт Сити - Угловой
120'
Аппер Хатт Сити - Угловой
Счет после дополнительного времени 1:2
Превью матча Аппер Хатт Сити — Вестерн Сабербс
История последних встреч
Аппер Хатт Сити
Вестерн Сабербс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.08.2025
Аппер Хатт Сити
0:3
Вестерн Сабербс
Статистика матча
Атаки
131,109,22
128,94,34
Угловые
11
16
Удары мимо ворот
8,5,3
14,10,4
Удары в створ ворот
4,3,1
11,9,2
Комментарии к матчу