Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Крайстчерч Юнайтед - Номадс Юнайтед 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияНовая зеландия. Кубок Чатэм: Крайстчерч ЮнайтедНомадс Юнайтед . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Крайстчерч Юнайтед
25'
35'
45+2'
90+7'
Завершен
4 : 0
31 мая 2025
Номадс Юнайтед
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Крайстчерч Юнайтед icon
25'
Крайстчерч Юнайтед icon
35'
Крайстчерч Юнайтед icon
45+2'
Счет после первого тайма 3:0
Крайстчерч Юнайтед icon
90+7'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
25'
Крайстчерч Юнайтед - 1-ый Гол
29'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
35'
Крайстчерч Юнайтед - 2-ой Гол
42'
Угловой
Номадс Юнайтед - Угловой
45+2'
Крайстчерч Юнайтед - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0
50'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
57'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
58'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
68'
Угловой
Номадс Юнайтед - Угловой
90+7'
Угловой
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
90+7'
Крайстчерч Юнайтед - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Крайстчерч Юнайтед — Номадс Юнайтед

История последних встреч

Крайстчерч Юнайтед
Крайстчерч Юнайтед
Номадс Юнайтед
Крайстчерч Юнайтед
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
20.06.2025
Крайстчерч Юнайтед
Крайстчерч Юнайтед
1:1
Номадс Юнайтед
Номадс Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Атаки
93,93,0
64,64,0
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
3,3,0
0
Удары в створ ворот
4,4,0
0
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Хирона Хирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
30 Ноября
23:00
Челси Челси
Арсенал Арсенал
30 Ноября
19:30
Пиза Пиза
Интер Милан Интер Милан
30 Ноября
17:00
Адмирал Адмирал
Динамо Минск Динамо Минск
30 Ноября
10:00
Лион Лион
Нант Нант
30 Ноября
22:45
Амур Амур
ХК Сочи ХК Сочи
30 Ноября
10:00
Рома Рома
Наполи Наполи
30 Ноября
22:45
Вест Хэм Вест Хэм
Ливерпуль Ливерпуль
30 Ноября
17:05
Аталанта Аталанта
Фиорентина Фиорентина
30 Ноября
20:00
Севилья Севилья
Реал Бетис Реал Бетис
30 Ноября
18:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA