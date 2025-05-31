31.05.2025
Смотреть онлайн Крайстчерч Юнайтед - Номадс Юнайтед 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Новая зеландия. Кубок Чатэм: Крайстчерч Юнайтед — Номадс Юнайтед . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Крайстчерч Юнайтед
25'
35'
45+2'
90+7'
Завершен
4 : 0
31 мая 2025
Крайстчерч Юнайтед
Текстовая трансляция
13'
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
25'
Крайстчерч Юнайтед - 1-ый Гол
29'
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
35'
Крайстчерч Юнайтед - 2-ой Гол
42'
Номадс Юнайтед - Угловой
45+2'
Крайстчерч Юнайтед - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0
50'
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
57'
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
58'
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
68'
Номадс Юнайтед - Угловой
90+7'
Крайстчерч Юнайтед - Угловой
90+7'
Крайстчерч Юнайтед - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0
Превью матча Крайстчерч Юнайтед — Номадс Юнайтед
История последних встреч
Крайстчерч Юнайтед
Номадс Юнайтед
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
20.06.2025
Крайстчерч Юнайтед
1:1
Номадс Юнайтед
Статистика матча
Атаки
93,93,0
64,64,0
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
3,3,0
0
Удары в створ ворот
4,4,0
0
