31.05.2025
FC AWJ - Moriyama Samurai 31.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: FC AWJ — Moriyama Samurai . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
FC AWJ
43'
Завершен
1 : 1
31 мая 2025
Moriyama Samurai
67'
Текстовая трансляция
2'
Moriyama Samurai - Угловой
3'
Moriyama Samurai - Угловой
14'
FC AWJ - Угловой
14'
FC AWJ - Угловой
21'
Moriyama Samurai - Угловой
43'
FC AWJ - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
56'
Moriyama Samurai - Угловой
57'
Moriyama Samurai - Угловой
59'
Moriyama Samurai - Угловой
67'
Moriyama Samurai - 2-ой Гол
71'
Moriyama Samurai - Угловой
90+4'
FC AWJ - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Статистика матча
Владение мячом
57%
43%
Атаки
91
92
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
8
15
Удары в створ ворот
1
3
