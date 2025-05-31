Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн FC AWJ - Moriyama Samurai 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: FC AWJMoriyama Samurai . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
FC AWJ
43'
Завершен
1 : 1
31 мая 2025
Moriyama Samurai
67'
Смотреть онлайн
FC AWJ icon
43'
Счет после первого тайма 1:0
Moriyama Samurai icon
67'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Moriyama Samurai - Угловой
3'
Угловой
Moriyama Samurai - Угловой
14'
Угловой
FC AWJ - Угловой
14'
Угловой
FC AWJ - Угловой
21'
Угловой
Moriyama Samurai - Угловой
43'
FC AWJ - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
56'
Угловой
Moriyama Samurai - Угловой
57'
Угловой
Moriyama Samurai - Угловой
59'
Угловой
Moriyama Samurai - Угловой
67'
Moriyama Samurai - 2-ой Гол
71'
Угловой
Moriyama Samurai - Угловой
90+4'
Угловой
FC AWJ - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча FC AWJ — Moriyama Samurai

Статистика матча

Владение мячом
FC AWJ FC AWJ
57%
Moriyama Samurai Moriyama Samurai
43%
Атаки
91
92
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
8
15
Удары в створ ворот
1
3
Комментарии к матчу
