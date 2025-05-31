Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Ларанджа Киото - Kobe FC 1970 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Ларанджа КиотоKobe FC 1970 . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Ларанджа Киото
18'
66'
85'
88'
90+4'
Завершен
5 : 0
31 мая 2025
Kobe FC 1970
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ларанджа Киото icon
18'
Счет после первого тайма 1:0
Ларанджа Киото icon
66'
Ларанджа Киото icon
85'
Ларанджа Киото icon
88'
Ларанджа Киото icon
90+4'
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Ларанджа Киото - Угловой
14'
Угловой
Ларанджа Киото - Угловой
18'
Ларанджа Киото - 1-ый Гол
21'
Угловой
Kobe FC 1970 - Угловой
41'
Угловой
Kobe FC 1970 - Угловой
45'
Угловой
Ларанджа Киото - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
63'
Угловой
Ларанджа Киото - Угловой
66'
Ларанджа Киото - 2-ой Гол
74'
Угловой
Kobe FC 1970 - Угловой
78'
Угловой
Ларанджа Киото - Угловой
84'
Угловой
Ларанджа Киото - Угловой
85'
Угловой
Ларанджа Киото - Угловой
85'
Ларанджа Киото - 3-ий Гол
86'
Угловой
Ларанджа Киото - Угловой
88'
Ларанджа Киото - 4-ый Гол
89'
Угловой
Ларанджа Киото - Угловой
90'
Угловой
Ларанджа Киото - Угловой
90+4'
Ларанджа Киото - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:0

Превью матча Ларанджа Киото — Kobe FC 1970

Статистика матча

Владение мячом
Ларанджа Киото Ларанджа Киото
55%
Kobe FC 1970 Kobe FC 1970
45%
Атаки
73
71
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
10
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Хирона Хирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
30 Ноября
23:00
Лион Лион
Нант Нант
30 Ноября
22:45
Рома Рома
Наполи Наполи
30 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Эспаньол Эспаньол
30 Ноября
20:30
СК Фрайбург СК Фрайбург
Майнц Майнц
30 Ноября
21:30
Дрезден Дрезден
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
30 Ноября
21:00
Аякс Аякс
Гронинген Гронинген
30 Ноября
22:00
Вашингтон Вашингтон
Айлендерс Айлендерс
30 Ноября
21:00
Анахайм Анахайм
Чикаго Чикаго
30 Ноября
23:30
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Сербия Сербия
30 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA