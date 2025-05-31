31.05.2025
Смотреть онлайн Ларанджа Киото - Kobe FC 1970 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Ларанджа Киото — Kobe FC 1970 . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Ларанджа Киото
18'
66'
85'
88'
90+4'
Завершен
5 : 0
31 мая 2025
Ларанджа Киото
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
13'
Ларанджа Киото - Угловой
14'
Ларанджа Киото - Угловой
18'
Ларанджа Киото - 1-ый Гол
21'
Kobe FC 1970 - Угловой
41'
Kobe FC 1970 - Угловой
45'
Ларанджа Киото - Угловой
63'
Ларанджа Киото - Угловой
66'
Ларанджа Киото - 2-ой Гол
74'
Kobe FC 1970 - Угловой
78'
Ларанджа Киото - Угловой
84'
Ларанджа Киото - Угловой
85'
Ларанджа Киото - Угловой
85'
Ларанджа Киото - 3-ий Гол
86'
Ларанджа Киото - Угловой
88'
Ларанджа Киото - 4-ый Гол
89'
Ларанджа Киото - Угловой
90'
Ларанджа Киото - Угловой
90+4'
Ларанджа Киото - 5-ый Гол
Превью матча Ларанджа Киото — Kobe FC 1970
Статистика матча
Владение мячом
55%
45%
Атаки
73
71
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
10
2
Комментарии к матчу