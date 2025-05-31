Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Саут Хобарт - Резерв - Хобарт Юнайтед 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Тасмания - Чемпионат: Саут Хобарт - РезервХобарт Юнайтед . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:45 по московскому времени .

МСК
Австралия - Тасмания - Чемпионат
Саут Хобарт - Резерв
17'
34'
49'
51'
66'
83'
Завершен
6 : 1
31 мая 2025
Хобарт Юнайтед
23'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Саут Хобарт - Резерв icon
17'
Хобарт Юнайтед icon
23'
Саут Хобарт - Резерв icon
34'
Счет после первого тайма 2:1
Саут Хобарт - Резерв icon
49'
Саут Хобарт - Резерв icon
51'
Саут Хобарт - Резерв icon
66'
Саут Хобарт - Резерв icon
83'
Матч закончился со счётом 6:1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Саут Хобарт - Резерв - Угловой
17'
Саут Хобарт - Резерв - 1-ый Гол
23'
Хобарт Юнайтед - 2-ой Гол
27'
Угловой
Саут Хобарт - Резерв - Угловой
34'
Саут Хобарт - Резерв - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
49'
Саут Хобарт - Резерв - 4-ый Гол
51'
Саут Хобарт - Резерв - 5-ый Гол
56'
Угловой
Саут Хобарт - Резерв - Угловой
65'
Угловой
Саут Хобарт - Резерв - Угловой
66'
Саут Хобарт - Резерв - 6-ый Гол
67'
Угловой
Саут Хобарт - Резерв - Угловой
70'
Угловой
Саут Хобарт - Резерв - Угловой
83'
Саут Хобарт - Резерв - 7-ый Гол
86'
Угловой
Саут Хобарт - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 6:1

Превью матча Саут Хобарт - Резерв — Хобарт Юнайтед

Статистика матча

Владение мячом
Саут Хобарт - Резерв Саут Хобарт - Резерв
57%
Хобарт Юнайтед Хобарт Юнайтед
43%
Атаки
97
72
Угловые
7
0
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Хирона Хирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
30 Ноября
23:00
Челси Челси
Арсенал Арсенал
30 Ноября
19:30
Лион Лион
Нант Нант
30 Ноября
22:45
Рома Рома
Наполи Наполи
30 Ноября
22:45
Аталанта Аталанта
Фиорентина Фиорентина
30 Ноября
20:00
Севилья Севилья
Реал Бетис Реал Бетис
30 Ноября
18:15
Лорьян Лорьян
Ницца Ницца
30 Ноября
19:15
PARIVISION PARIVISION
Aurora Aurora
30 Ноября
18:00
Сельта Виго Сельта Виго
Эспаньол Эспаньол
30 Ноября
20:30
Анже Анже
Ланс Ланс
30 Ноября
19:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA