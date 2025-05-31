31.05.2025
Смотреть онлайн Саут Хобарт - Резерв - Хобарт Юнайтед 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Тасмания - Чемпионат: Саут Хобарт - Резерв — Хобарт Юнайтед . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:45 по московскому времени .
МСК
Австралия - Тасмания - Чемпионат
Саут Хобарт - Резерв
17'
34'
49'
51'
66'
83'
Завершен
6 : 1
31 мая 2025
Хобарт Юнайтед
23'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 6:1
Текстовая трансляция
1'
Саут Хобарт - Резерв - Угловой
17'
Саут Хобарт - Резерв - 1-ый Гол
23'
Хобарт Юнайтед - 2-ой Гол
27'
Саут Хобарт - Резерв - Угловой
34'
Саут Хобарт - Резерв - 3-ий Гол
49'
Саут Хобарт - Резерв - 4-ый Гол
51'
Саут Хобарт - Резерв - 5-ый Гол
56'
Саут Хобарт - Резерв - Угловой
65'
Саут Хобарт - Резерв - Угловой
66'
Саут Хобарт - Резерв - 6-ый Гол
67'
Саут Хобарт - Резерв - Угловой
70'
Саут Хобарт - Резерв - Угловой
83'
Саут Хобарт - Резерв - 7-ый Гол
86'
Саут Хобарт - Резерв - Угловой
Превью матча Саут Хобарт - Резерв — Хобарт Юнайтед
Статистика матча
Владение мячом
43%
Атаки
97
72
Угловые
7
0
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу