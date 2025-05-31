Смотреть онлайн Wojciech Iwasyszyn - Дариуш Вробель 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Wojciech Iwasyszyn — Дариуш Вробель . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:35 по московскому времени .