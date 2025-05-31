Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Reading United Women - Pennsylvania Classics Women 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: Reading United WomenPennsylvania Classics Women . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Reading United Women
47'
Завершен
1 : 1
31 мая 2025
Pennsylvania Classics Women
84'
Счет после первого тайма 0:0
Reading United Women icon
47'
Pennsylvania Classics Women icon
84'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Pennsylvania Classics Women - Угловой
13'
Угловой
Pennsylvania Classics Women - Угловой
29'
Угловой
Pennsylvania Classics Women - Угловой
35'
Угловой
Reading United Women - Угловой
38'
Угловой
Reading United Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Reading United Women - 1-ый Гол
61'
Угловой
Reading United Women - Угловой
84'
Pennsylvania Classics Women - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Reading United Women — Pennsylvania Classics Women

История последних встреч

Reading United Women
Reading United Women
Pennsylvania Classics Women
Reading United Women
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
14.06.2025
Pennsylvania Classics Women
Pennsylvania Classics Women
3:3
Reading United Women
Reading United Women
Обзор

Статистика матча

Атаки
92
107
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
6
5
Комментарии к матчу
