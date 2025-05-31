Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Pride Wpsl - Lou Fusz Athletic Women 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: Pride WpslLou Fusz Athletic Women . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Pride Wpsl
90+3'
Завершен
1 : 1
31 мая 2025
Lou Fusz Athletic Women
41'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Lou Fusz Athletic Women icon
41'
Счет после первого тайма 0:1
Pride Wpsl icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Lou Fusz Athletic Women - Угловой
20'
Угловой
Pride Wpsl - Угловой
41'
Lou Fusz Athletic Women - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
57'
Угловой
Lou Fusz Athletic Women - Угловой
60'
Угловой
Pride Wpsl - Угловой
70'
Угловой
Lou Fusz Athletic Women - Угловой
72'
Угловой
Lou Fusz Athletic Women - Угловой
78'
Угловой
Pride Wpsl - Угловой
82'
Угловой
Lou Fusz Athletic Women - Угловой
90+2'
Угловой
Pride Wpsl - Угловой
90+3'
Pride Wpsl - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Pride Wpsl — Lou Fusz Athletic Women

Статистика матча

Атаки
71
61
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
6
6
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Хетафе Хетафе
Эльче Эльче
28 Ноября
23:00
Комо Комо
Сассуоло Сассуоло
28 Ноября
22:45
Таппара Таппара
Ильвес Ильвес
28 Ноября
20:30
Мец Мец
Ренн Ренн
28 Ноября
22:45
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Team Yandex Team Yandex
28 Ноября
21:00
Боруссия М'гладбах Боруссия М'гладбах
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
28 Ноября
22:30
Гризлиз Вольфсбург Гризлиз Вольфсбург
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
28 Ноября
21:30
Изерлон Рустерс Изерлон Рустерс
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
28 Ноября
21:30
Тайгерз Тайгерз
Кёльнер Кёльнер
28 Ноября
21:30
Швеннингер Швеннингер
Адлер Мангейм Адлер Мангейм
28 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA