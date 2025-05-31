31.05.2025
Смотреть онлайн Pride Wpsl - Lou Fusz Athletic Women 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Pride Wpsl — Lou Fusz Athletic Women . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Pride Wpsl
90+3'
Завершен
1 : 1
31 мая 2025
Счет после первого тайма 0:1
Pride Wpsl
90+3'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
7'
Lou Fusz Athletic Women - Угловой
20'
Pride Wpsl - Угловой
41'
Lou Fusz Athletic Women - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
57'
Lou Fusz Athletic Women - Угловой
60'
Pride Wpsl - Угловой
70'
Lou Fusz Athletic Women - Угловой
72'
Lou Fusz Athletic Women - Угловой
78'
Pride Wpsl - Угловой
82'
Lou Fusz Athletic Women - Угловой
90+2'
Pride Wpsl - Угловой
90+3'
Pride Wpsl - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Pride Wpsl — Lou Fusz Athletic Women
Статистика матча
Атаки
71
61
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
6
6
Комментарии к матчу