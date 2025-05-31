Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Супер Серия Модус - Неделя 3 : Грэхем Холл — Джейми Оуэнс . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:25 по московскому времени .

Превью матча Грэхем Холл — Джейми Оуэнс

Команда Грэхем Холл в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Джейми Оуэнс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Джейми Оуэнс, в том матче победу одержали гостьи.