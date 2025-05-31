Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Форталеза Сипакира - ФК Богота 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКубок Колумбии по футболу: Форталеза СипакираФК Богота, 1 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal de Cota.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Municipal de Cota
Кубок Колумбии по футболу
Форталеза Сипакира
67'
76'
Завершен
2 : 0
31 мая 2025
ФК Богота
Счет после первого тайма 0:0
Форталеза Сипакира icon
67'
Форталеза Сипакира icon
76'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
18'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
29'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
56'
Угловой
ФК Богота - Угловой
64'
Угловой
ФК Богота - Угловой
64'
Угловой
ФК Богота - Угловой
66'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
67'
Форталеза Сипакира - 1-ый Гол
71'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
72'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
73'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
74'
Угловой
Форталеза Сипакира - Угловой
76'
Форталеза Сипакира - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Форталеза Сипакира — ФК Богота

Статистика матча

Атаки
123
95
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
6
3
Игры 1 тур
01.06.2025
Рионегро Агилас
1:0
Барранкилья
Завершен
31.05.2025
Депортиво Кали
2:1
Бока Хуниорс
Завершен
31.05.2025
Форталеза Сипакира
2:0
ФК Богота
Завершен
31.05.2025
Орсомарсо
0:1
Энвигадо
Завершен
30.05.2025
Квиндио
2:1
Бояка Чико
Завершен
29.05.2025
Реал Сан-Андрес
0:2
Юнион Магдалена
Завершен
Комментарии к матчу
