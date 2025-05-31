31.05.2025
Смотреть онлайн Форталеза Сипакира - ФК Богота 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Кубок Колумбии по футболу: Форталеза Сипакира — ФК Богота, 1 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal de Cota.
МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Municipal de Cota
Кубок Колумбии по футболу
Форталеза Сипакира
67'
76'
Завершен
2 : 0
31 мая 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
17'
Форталеза Сипакира - Угловой
18'
Форталеза Сипакира - Угловой
29'
Форталеза Сипакира - Угловой
56'
ФК Богота - Угловой
64'
ФК Богота - Угловой
64'
ФК Богота - Угловой
66'
Форталеза Сипакира - Угловой
67'
Форталеза Сипакира - 1-ый Гол
71'
Форталеза Сипакира - Угловой
72'
Форталеза Сипакира - Угловой
73'
Форталеза Сипакира - Угловой
74'
Форталеза Сипакира - Угловой
76'
Форталеза Сипакира - 2-ой Гол
Превью матча Форталеза Сипакира — ФК Богота
Статистика матча
Атаки
123
95
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
6
3
