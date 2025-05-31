Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Gen. Caballero Res. - Nacional Asuncion 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайПримера Дивизион Резерв, Апертура: Gen. Caballero Res.Nacional Asuncion . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
Gen. Caballero Res.
70'
Завершен
1 : 2
31 мая 2025
Nacional Asuncion
12'
65'
Смотреть онлайн
Nacional Asuncion icon
12'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,0
Nacional Asuncion icon
65'
Gen. Caballero Res. icon
70'
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,0
Текстовая трансляция
12'
Nacional Asuncion - 1-ый Гол
16'
Угловой
Gen. Caballero Res. - Угловой
36'
Угловой
Gen. Caballero Res. - Угловой
42'
Угловой
Gen. Caballero Res. - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 4,0
55'
Угловой
Gen. Caballero Res. - Угловой
65'
Nacional Asuncion - 2-ой Гол
70'
Угловой
Gen. Caballero Res. - Угловой
70'
Gen. Caballero Res. - 3-ий Гол
75'
Угловой
Nacional Asuncion - Угловой
79'
Угловой
Gen. Caballero Res. - Угловой
83'
Угловой
Gen. Caballero Res. - Угловой
87'
Угловой
Gen. Caballero Res. - Угловой
90+5'
Угловой
Gen. Caballero Res. - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,0

Превью матча Gen. Caballero Res. — Nacional Asuncion

История последних встреч

Gen. Caballero Res.
Gen. Caballero Res.
Nacional Asuncion
Gen. Caballero Res.
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
07.10.2025
Gen. Caballero Res.
Gen. Caballero Res.
0:2
Nacional Asuncion
Nacional Asuncion
Обзор
26.07.2025
Nacional Asuncion
Nacional Asuncion
2:1
Gen. Caballero Res.
Gen. Caballero Res.
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Gen. Caballero Res. Gen. Caballero Res.
66%
Nacional Asuncion Nacional Asuncion
34%
Атаки
103
88
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
7
6
Комментарии к матчу
