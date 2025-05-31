31.05.2025
Смотреть онлайн Gen. Caballero Res. - Nacional Asuncion 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Примера Дивизион Резерв, Апертура: Gen. Caballero Res. — Nacional Asuncion . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
Завершен
1 : 2
31 мая 2025
Nacional Asuncion
12'
65'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,0
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,0
Текстовая трансляция
12'
Nacional Asuncion - 1-ый Гол
16'
Gen. Caballero Res. - Угловой
36'
Gen. Caballero Res. - Угловой
42'
Gen. Caballero Res. - Угловой
55'
Gen. Caballero Res. - Угловой
65'
Nacional Asuncion - 2-ой Гол
70'
Gen. Caballero Res. - Угловой
70'
Gen. Caballero Res. - 3-ий Гол
75'
Nacional Asuncion - Угловой
79'
Gen. Caballero Res. - Угловой
83'
Gen. Caballero Res. - Угловой
87'
Gen. Caballero Res. - Угловой
90+5'
Gen. Caballero Res. - Угловой
Превью матча Gen. Caballero Res. — Nacional Asuncion
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
103
88
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
7
6
