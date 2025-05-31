31.05.2025
Смотреть онлайн Дмитро Деревинский - Oleksii Shyndel 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Дмитро Деревинский — Oleksii Shyndel . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .
Кубок Сетки
Завершен
0 : 3
31 мая 2025
Превью матча Дмитро Деревинский — Oleksii Shyndel
История последних встреч
Дмитро Деревинский
Oleksii Shyndel
0 побед
1 победа
0%
100%
01.06.2025
Дмитро Деревинский
1:3
Oleksii Shyndel
