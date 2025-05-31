Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Oleksii Shyndel — Maxim Marchuk . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени .

Превью матча Oleksii Shyndel — Maxim Marchuk

Команда Oleksii Shyndel в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Maxim Marchuk, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Maxim Marchuk, в том матче победу одержали хозяева.