Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Константин Гриненко — Александр Гомилко . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени .

Превью матча Константин Гриненко — Александр Гомилко

Команда Константин Гриненко в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Александр Гомилко, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Александр Гомилко, в том матче победу одержали гостьи.