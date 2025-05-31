Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Константин Гриненко - Александр Гомилко 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Константин ГриненкоАлександр Гомилко . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени .

МСК
Кубок Сетки
Константин Гриненко
Завершен
3 : 1
31 мая 2025
Александр Гомилко
Превью матча Константин Гриненко — Александр Гомилко

Команда Константин Гриненко в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Александр Гомилко, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Александр Гомилко, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Константин Гриненко
Константин Гриненко
Александр Гомилко
Константин Гриненко
2 побед
1 победа
67%
33%
09.11.2025
Александр Гомилко
Александр Гомилко
2:3
Константин Гриненко
Константин Гриненко
Обзор
02.11.2025
Александр Гомилко
Александр Гомилко
3:2
Константин Гриненко
Константин Гриненко
Обзор
01.06.2025
Александр Гомилко
Александр Гомилко
0:3
Константин Гриненко
Константин Гриненко
Обзор
