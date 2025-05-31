31.05.2025
Смотреть онлайн Vitalii Boyko - Сергей Березинский 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Vitalii Boyko — Сергей Березинский . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
2 : 3
31 мая 2025
Превью матча Vitalii Boyko — Сергей Березинский
История последних встреч
Vitalii Boyko
Сергей Березинский
1 победа
0 побед
100%
0%
31.05.2025
Сергей Березинский
1:3
Vitalii Boyko
Комментарии к матчу