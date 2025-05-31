Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Vitalii Boyko — Volodymyr Plishylo . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Vitalii Boyko — Volodymyr Plishylo

Команда Vitalii Boyko в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Volodymyr Plishylo, в том матче победу одержали хозяева.