Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Олег Напирко — Vitalii Boyko . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Олег Напирко — Vitalii Boyko

Команда Олег Напирко в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Олег Напирко, в том матче победу одержали хозяева.