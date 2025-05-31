Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Orest Hura — Валерий Власенко . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Orest Hura — Валерий Власенко

Команда Orest Hura в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Orest Hura, в том матче победу одержали хозяева.