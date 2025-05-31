31.05.2025
Смотреть онлайн Roman Cherevko - Roman Reznychenko 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Roman Cherevko — Roman Reznychenko . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:25 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
2 : 3
31 мая 2025
Превью матча Roman Cherevko — Roman Reznychenko
История последних встреч
Roman Cherevko
Roman Reznychenko
4 побед
2 побед
67%
33%
02.11.2025
Roman Reznychenko
2:3
Roman Cherevko
11.08.2025
Roman Cherevko
2:3
Roman Reznychenko
04.06.2025
Roman Cherevko
2:3
Roman Reznychenko
04.06.2025
Roman Cherevko
3:0
Roman Reznychenko
01.06.2025
Roman Reznychenko
1:3
Roman Cherevko
Комментарии к матчу