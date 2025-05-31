Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Евген Маско — Valeriy Melnik . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени .

Превью матча Евген Маско — Valeriy Melnik

Команда Евген Маско в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Valeriy Melnik, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Valeriy Melnik, в том матче победу одержали гостьи.