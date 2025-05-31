Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Ян Зайчек — Petr Macela . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Ян Зайчек — Petr Macela

Команда Ян Зайчек в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Petr Macela, в том матче победу одержали хозяева.