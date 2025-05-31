31.05.2025
Смотреть онлайн Игуату - Мараньян 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Футбол. Бразилия - Серия D: Игуату — Мараньян . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
20'
Игуату - Угловой
21'
Игуату - Угловой
25'
Мараньян - Угловой
25'
Мараньян - Угловой
33'
Игуату - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
48'
Игуату - Угловой
60'
Мараньян - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
