31.05.2025
Assisense U23 - Santacruzense U23 31.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия Паулиста Серия B: Assisense U23 — Santacruzense U23 . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия Паулиста Серия B
Assisense U23
31'
Завершен
1 : 0
31 мая 2025
Текстовая трансляция
9'
Santacruzense U23 - Угловой
28'
Assisense U23 - Угловой
31'
Assisense U23 - 1-ый Гол
40'
Santacruzense U23 - Угловой
43'
Assisense U23 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
55'
Assisense U23 - Угловой
68'
Assisense U23 - Угловой
89'
Assisense U23 - Угловой
90+5'
Santacruzense U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Статистика матча
Владение мячом
46%
Атаки
91
92
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
6
3
