Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Серия Звёзд настольного тенниса : Гильерме Теодоро — Ievgen Pryshchepa . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Гильерме Теодоро — Ievgen Pryshchepa

Команда Гильерме Теодоро в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Ievgen Pryshchepa, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Гильерме Теодоро, в том матче победу одержали хозяева.