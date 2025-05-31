Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Ян Зайчек — Йозеф Медек . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Ян Зайчек — Йозеф Медек

Команда Ян Зайчек в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Йозеф Медек, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Ян Зайчек, в том матче победу одержали гостьи.