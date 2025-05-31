Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Матей Вольф — Jiri Dedek . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Матей Вольф — Jiri Dedek

Команда Матей Вольф в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Jiri Dedek, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Jiri Dedek, в том матче победу одержали гостьи.