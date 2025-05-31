Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Матей Пыча - Яромир Черник 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Матей ПычаЯромир Черник . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чехия - Лига Про
Матей Пыча
Завершен
2 : 3
31 мая 2025
Яромир Черник
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Матей Пыча — Яромир Черник

Команда Матей Пыча в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Матей Пыча, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Матей Пыча
Матей Пыча
Яромир Черник
Матей Пыча
2 побед
1 победа
50%
25%
04.06.2025
Матей Пыча
Матей Пыча
3:0
Яромир Черник
Яромир Черник
Обзор
02.06.2025
Яромир Черник
Яромир Черник
2:3
Матей Пыча
Матей Пыча
Обзор
02.06.2025
Матей Пыча
Матей Пыча
0:3
Яромир Черник
Яромир Черник
Обзор
01.06.2025
Матей Пыча
Матей Пыча
-:-
Яромир Черник
Яромир Черник
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
29 Ноября
20:30
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Овьедо Овьедо
29 Ноября
23:00
Марсель Марсель
Тулуза Тулуза
29 Ноября
23:05
Милан Милан
Лацио Лацио
29 Ноября
22:45
Леванте Леванте
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
29 Ноября
20:30
PARIVISION PARIVISION
Team Liquid Team Liquid
29 Ноября
23:00
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Ньюкасл
29 Ноября
20:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Фулхэм Фулхэм
29 Ноября
23:00
Париж Париж
Осер Осер
29 Ноября
21:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Team Tidebound Team Tidebound
29 Ноября
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA