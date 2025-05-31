Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Матей Пыча — Яромир Черник . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Матей Пыча — Яромир Черник

Команда Матей Пыча в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Матей Пыча, в том матче победу одержали хозяева.