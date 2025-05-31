31.05.2025
Смотреть онлайн Миннеаполис Сити - Чикаго Датч Лайонз 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Миннеаполис Сити — Чикаго Датч Лайонз . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Миннеаполис Сити
4'
55'
64'
81'
Завершен
4 : 0
31 мая 2025
Миннеаполис Сити
55'
Миннеаполис Сити
64'
Миннеаполис Сити
81'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
4'
Миннеаполис Сити - Угловой
4'
Миннеаполис Сити - 1-ый Гол
11'
Миннеаполис Сити - Угловой
45+1'
Миннеаполис Сити - Угловой
45+3'
Чикаго Датч Лайонз - Угловой
53'
Миннеаполис Сити - Угловой
55'
Миннеаполис Сити - 2-ой Гол
63'
Миннеаполис Сити - Угловой
64'
Миннеаполис Сити - 3-ий Гол
81'
Миннеаполис Сити - 4-ый Гол
88'
Миннеаполис Сити - Угловой
88'
Миннеаполис Сити - Угловой
Превью матча Миннеаполис Сити — Чикаго Датч Лайонз
Статистика матча
Атаки
83
39
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
16
8
Удары в створ ворот
13
2
Комментарии к матчу