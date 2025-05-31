Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Миннеаполис Сити - Чикаго Датч Лайонз 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Миннеаполис СитиЧикаго Датч Лайонз . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Миннеаполис Сити
4'
55'
64'
81'
Завершен
4 : 0
31 мая 2025
Чикаго Датч Лайонз
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Миннеаполис Сити icon
4'
Счет после первого тайма 1:0
Миннеаполис Сити icon
55'
Миннеаполис Сити icon
64'
Миннеаполис Сити icon
81'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Миннеаполис Сити - Угловой
4'
Миннеаполис Сити - 1-ый Гол
11'
Угловой
Миннеаполис Сити - Угловой
45+1'
Угловой
Миннеаполис Сити - Угловой
45+3'
Угловой
Чикаго Датч Лайонз - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
53'
Угловой
Миннеаполис Сити - Угловой
55'
Миннеаполис Сити - 2-ой Гол
63'
Угловой
Миннеаполис Сити - Угловой
64'
Миннеаполис Сити - 3-ий Гол
81'
Миннеаполис Сити - 4-ый Гол
88'
Угловой
Миннеаполис Сити - Угловой
88'
Угловой
Миннеаполис Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Миннеаполис Сити — Чикаго Датч Лайонз

Статистика матча

Атаки
83
39
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
16
8
Удары в створ ворот
13
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
29 Ноября
20:30
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Овьедо Овьедо
29 Ноября
23:00
Марсель Марсель
Тулуза Тулуза
29 Ноября
23:05
Милан Милан
Лацио Лацио
29 Ноября
22:45
Леванте Леванте
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
29 Ноября
20:30
PARIVISION PARIVISION
Team Liquid Team Liquid
29 Ноября
23:00
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Ньюкасл
29 Ноября
20:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Фулхэм Фулхэм
29 Ноября
23:00
Париж Париж
Осер Осер
29 Ноября
21:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Team Tidebound Team Tidebound
29 Ноября
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA