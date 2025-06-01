01.06.2025
Смотреть онлайн Тапатио - Леонес Негрос 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Лига де Экспансион: Тапатио — Леонес Негрос, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Мексика - Лига де Экспансион
Тапатио
28'
Завершен
1 : 0
01 июня 2025
6'
Леонес Негрос - Угловой
7'
Леонес Негрос - Угловой
15'
Тапатио - Угловой
26'
Тапатио - Угловой
27'
Тапатио - Угловой
28'
Тапатио - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
59'
Леонес Негрос - Угловой
59'
Леонес Негрос - Угловой
90+5'
Тапатио - Угловой
90+7'
Леонес Негрос - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Тапатио — Леонес Негрос
История последних встреч
Статистика матча
Атаки
87
125
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу