01.06.2025

Смотреть онлайн Тапатио - Леонес Негрос 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Лига де Экспансион: ТапатиоЛеонес Негрос, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Мексика - Лига де Экспансион
Тапатио
28'
Завершен
1 : 0
01 июня 2025
Леонес Негрос
Тапатио icon
28'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
7'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
15'
Угловой
Тапатио - Угловой
26'
Угловой
Тапатио - Угловой
27'
Угловой
Тапатио - Угловой
28'
Тапатио - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
59'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
59'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
90+5'
Угловой
Тапатио - Угловой
90+7'
Угловой
Леонес Негрос - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Тапатио — Леонес Негрос

История последних встреч

Тапатио
Тапатио
Леонес Негрос
Тапатио
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
23.08.2025
Леонес Негрос
Леонес Негрос
1:1
Тапатио
Тапатио
Обзор
08.06.2025
Леонес Негрос
Леонес Негрос
1:2
Тапатио
Тапатио
Обзор

Статистика матча

Атаки
87
125
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
3
5
Игры 1 тур
30.11.2025
Ирапуато
0:0
Jaiba Brava
Завершен
04.08.2025
Тапатио
2:0
Атлетико Ла-Пас
Завершен
03.08.2025
Койотс
1:1
Закатекас
Завершен
03.08.2025
Jaiba Brava
1:0
Леонес Негрос
Завершен
03.08.2025
Атланте
1:1
ФК Тепатитлан
Завершен
02.08.2025
Коррекаминос УАТ
1:1
Атлетико Морелия
Завершен
02.08.2025
Ирапуато
4:1
Венадос
Завершен
