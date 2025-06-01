Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Once Caldas Women - Депортиво Пасто (жен) 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Once Caldas WomenДепортиво Пасто (жен), 9 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Once Caldas Women
90+5'
Завершен
1 : 2
01 июня 2025
Депортиво Пасто (жен)
62'
89'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
Deportivo Pasto Women icon
62'
Deportivo Pasto Women icon
89'
Once Caldas Women icon
90+5'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Deportivo Pasto Women - Угловой
3'
Угловой
Deportivo Pasto Women - Угловой
28'
Угловой
Once Caldas Women - Угловой
38'
Угловой
Once Caldas Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
62'
Deportivo Pasto Women - 1-ый Гол
72'
Угловой
Deportivo Pasto Women - Угловой
84'
Угловой
Deportivo Pasto Women - Угловой
89'
Deportivo Pasto Women - 2-ой Гол
90+5'
Once Caldas Women - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3

Превью матча Once Caldas Women — Депортиво Пасто (жен)

История последних встреч

Once Caldas Women
Once Caldas Women
Депортиво Пасто (жен)
Once Caldas Women
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
12.06.2025
Депортиво Пасто (жен)
Депортиво Пасто (жен)
2:2
Once Caldas Women
Once Caldas Women
Обзор

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
2
Игры 9 тур
01.06.2025
Once Caldas Women
1:2
Депортиво Пасто (жен)
Завершен
Комментарии к матчу
