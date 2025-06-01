01.06.2025
Смотреть онлайн Once Caldas Women - Депортиво Пасто (жен) 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Once Caldas Women — Депортиво Пасто (жен), 9 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Once Caldas Women
90+5'
Завершен
1 : 2
01 июня 2025
Депортиво Пасто (жен)
62'
89'
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
Once Caldas Women
90+5'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3
Текстовая трансляция
3'
Deportivo Pasto Women - Угловой
3'
Deportivo Pasto Women - Угловой
28'
Once Caldas Women - Угловой
38'
Once Caldas Women - Угловой
62'
Deportivo Pasto Women - 1-ый Гол
72'
Deportivo Pasto Women - Угловой
84'
Deportivo Pasto Women - Угловой
89'
Deportivo Pasto Women - 2-ой Гол
90+5'
Once Caldas Women - 3-ий Гол
Превью матча Once Caldas Women — Депортиво Пасто (жен)
История последних встреч
Once Caldas Women
Депортиво Пасто (жен)
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
12.06.2025
Депортиво Пасто (жен)
2:2
Once Caldas Women
Статистика матча
Атаки
0
0
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
2
Игры 9 тур
Комментарии к матчу