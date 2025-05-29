Смотреть онлайн New Hampshire Fisher Cats - Hartford Yard Goats 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Низшая лига по бейсболу: New Hampshire Fisher Cats — Hartford Yard Goats . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени .
Превью матча New Hampshire Fisher Cats — Hartford Yard Goats
Команда New Hampshire Fisher Cats в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Hartford Yard Goats, в том матче победу одержали гостьи.