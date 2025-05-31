31.05.2025
Смотреть онлайн Аделаида Сити - Резерв - Женщины - Университет Аделаида - Резерв - Женщины 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины: Аделаида Сити - Резерв - Женщины — Университет Аделаида - Резерв - Женщины . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины
Аделаида Сити - Резерв - Женщины
14'
35'
90+1'
Завершен
3 : 1
31 мая 2025
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
2'
Adelaide City Women Reserves - Незабитый пенальти
10'
Adelaide University Women Reserves - Угловой
14'
Adelaide City Women Reserves - 1-ый Гол
23'
Adelaide University Women Reserves - 2-ой Гол
35'
Adelaide City Women Reserves - 3-ий Гол
40'
Adelaide University Women Reserves - Угловой
42'
Adelaide City Women Reserves - Угловой
54'
Adelaide City Women Reserves - Угловой
65'
Adelaide University Women Reserves - Угловой
72'
Adelaide City Women Reserves - Угловой
83'
Adelaide City Women Reserves - Угловой
85'
Adelaide City Women Reserves - Угловой
86'
Adelaide City Women Reserves - Угловой
90+1'
Adelaide City Women Reserves - Угловой
90+1'
Adelaide City Women Reserves - 4-ый Гол
Превью матча Аделаида Сити - Резерв - Женщины — Университет Аделаида - Резерв - Женщины
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
62
65
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
1
0
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу