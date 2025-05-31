Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Аделаида Сити - Резерв - Женщины - Университет Аделаида - Резерв - Женщины 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины: Аделаида Сити - Резерв - ЖенщиныУниверситет Аделаида - Резерв - Женщины . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
Австралия - Премье-лига Южн. Австр. - Резерв - Женщины
Аделаида Сити - Резерв - Женщины
14'
35'
90+1'
Завершен
3 : 1
31 мая 2025
Университет Аделаида - Резерв - Женщины
23'
Смотреть онлайн
Adelaide City Women Reserves icon
14'
Adelaide University Women Reserves icon
23'
Adelaide City Women Reserves icon
35'
Счет после первого тайма 2:1
Adelaide City Women Reserves icon
90+1'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
2'
Adelaide City Women Reserves - Незабитый пенальти
10'
Угловой
Adelaide University Women Reserves - Угловой
14'
Adelaide City Women Reserves - 1-ый Гол
23'
Adelaide University Women Reserves - 2-ой Гол
35'
Adelaide City Women Reserves - 3-ий Гол
40'
Угловой
Adelaide University Women Reserves - Угловой
42'
Угловой
Adelaide City Women Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
54'
Угловой
Adelaide City Women Reserves - Угловой
65'
Угловой
Adelaide University Women Reserves - Угловой
72'
Угловой
Adelaide City Women Reserves - Угловой
83'
Угловой
Adelaide City Women Reserves - Угловой
85'
Угловой
Adelaide City Women Reserves - Угловой
86'
Угловой
Adelaide City Women Reserves - Угловой
90+1'
Угловой
Adelaide City Women Reserves - Угловой
90+1'
Adelaide City Women Reserves - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Аделаида Сити - Резерв - Женщины — Университет Аделаида - Резерв - Женщины

Статистика матча

Владение мячом
Аделаида Сити - Резерв - Женщины Аделаида Сити - Резерв - Женщины
58%
Университет Аделаида - Резерв - Женщины Университет Аделаида - Резерв - Женщины
42%
Атаки
62
65
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
1
0
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу
