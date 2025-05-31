31.05.2025
Смотреть онлайн Ламбтон Джафас - Резерв - Эджворт Иглс - Резерв 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: Ламбтон Джафас - Резерв — Эджворт Иглс - Резерв . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Ламбтон Джафас - Резерв
6'
49'
86'
Завершен
3 : 2
31 мая 2025
Эджворт Иглс - Резерв
38'
63'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
Матч закончился со счётом 3:2 : 1,2
Текстовая трансляция
5'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
6'
Ламбтон Джафас - Резерв - 1-ый Гол
11'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
13'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
16'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
28'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
33'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
38'
Эджворт Иглс - Резерв - 2-ой Гол
49'
Ламбтон Джафас - Резерв - 3-ий Гол
51'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
52'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
52'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
68'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
63'
Эджворт Иглс - Резерв - 4-ый Гол
68'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
80'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
82'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
86'
Ламбтон Джафас - Резерв - 5-ый Гол
88'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
Превью матча Ламбтон Джафас - Резерв — Эджворт Иглс - Резерв
Статистика матча
Атаки
48
55
Угловые
3
11
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
10
8
